Pro Volley Team fa le prove campionato

Volley, A2

Prove di campionato per il Pro Volley Team. La squadra è attesa domenica 10 ottobre all’esordio casalingo contro le friulane di Martignacco per una sfida del tutto inedita. Nel girone B, in cui è stata inserita la società modicana, solo un’altra siciliana, la Pallavolo Sicilia di Catania. Ci sono poi Soverato, le piemontesi di Pinerolo e Mondovì, le friulane di Talmassons e Martignacco, Como, Vicenza e Montecchio per un totale di 10 formazioni. Modica si presenta con un roster rinnovato che coach Enrico Quarta ha visto alla prova nell’amichevole sostenuta contro la Pallavolo Sicilia, che le biancorosse affronteranno in trasferta alla seconda di campionato.

Il sestetto modicano si è presentato con Ferro, Longobardi, Bacciottin, Salamida, centrale, che nell’occasione ha ricoperto il ruolo di opposto al posto di Mbra, non schierata in via cautelativa a causa di un lieve infortunio, Gridelli, Antonaci, con Ferrantelo libero. Coach Quarta ha fatto comunque ruotare tutte le componenti dell’organico per verificare lo stato di forma. Il Pvt si è imposto nei primi due set in modo netto ed ha poi ceduto campo alle catanesi negli ultimi due.