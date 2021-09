Corrado Scavino direttore tecnico regionale

Volley

Corrado Scavino (foto) è stato nominato direttore tecnico della selezione regionale femminile e maschile dal consiglio regionale della Federazione Italiana Pallavolo. Il Consiglio regionale della Fipav ha scelto il tecnico modicano sulla base della sua grande esperienza ed attività in varie società pallavolistiche siciliane a vari livelli. La proposta avanzata dal Comitato Monti Iblei ha trovato il consenso unanime perché Corrado Savino ha dimostrato nel corso degli anni competenza tecnica e professionalità. La sua formazione e la sua evoluzione come tecnico ha trovato espressione sulla panchina del Pro Volley Team Modica che ha guidato formando anche giocatrici del vivaio. Importanti per Scavino anche le esperienze ad Aragona e Siracusa. Fipav Sicilia ha ratificato inoltre altre nomine per assicurare a tutto il movimento siciliano uno sviluppo capace di proiettare al meglio la Sicilia sul campo nazionale.

