Per Pro Volley Team altri 2 nuovi arrivi

Volley, A2

Due nuovi arrivi in casa Pro Volley Team. La società modicana rafforza la rosa a disposizione di coach Enrico Qarta con la centrale Lucrezia Salamida e la palleggiatrice Gaia Gulino. Salamida, 28 anni pugliese, 188 cm, negli ultimi anni è stata protagonista dei campionati di B1 prima a Castellana Grotte, poi all’Olimpia Volley San Salvatore Telesino. E’ una giocatrice dotata di un buon fisico e di notevole esperienza anche se non ha mai giocato in A2. Coach Quarta scommette su di lei e la affiancherà all’altra centrale Silvia Antonaci. L’ultimo arrivo è quello di Gaia Gulino, di Bronte, 19 anni, Bronte nel 2002, palleggiatrice. Ha maturato esperienze 15 anni in B2 con la Pallavolo Sicilia, disputando anche 4 finali nazionali Under16 e Under18. Nel 2017 viene selezionata a rappresentare la Sicilia al Trofeo delle Regioni. Dal 2019 gioca in B2 nelle Marche per la Volley Angels. Gulino potrà crescere nel Pvt e dare il suo contributo tecnico.

I nuovi arrivi in casa Pvt sono in tutto sei con Lucrezia Salamida, Gaia Gulino, l’opposta Joelle Mbra, ex Cutrofiano nella scorsa stagione, la palleggiatrice Barbara Bacciottini, l’opposta Marika Longobardi, campana, 23 anni e la schiacciatrice polacca, Kinga Kasprzak, classe 87, di Stettino.