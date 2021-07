Volley Modica nel girone blu con altri 12 club

Volley, A3

Tredici squadre nel girone Blu di A3. Il Volley Modica sarà l’unica siciliana insieme ad Acicastello. Rispetto allo scorso campionato ci sono alcune novità con la presenza di Massa Lubrense, Casarano, Marcianise e Marigliano. Nel dettaglio il girone, oltre alle due siciliane comprende le pugliesi Casarano, Galatina e Lecce; le laziali Tuscania e Sabaudia, le campane Aversa, Marcianise, Marigliano, Massa Lubrense, Ottaviano e la calabrese Palmi.

Per il Volley Modica, così come lo scorso anno, si prospettano trasferte lunghe e faticose soprattutto in Puglia anche se mancheranno nel girone le squadre marchigiane. Dal punto di vista tecnico Tuscania e Palmi appaiono le più competitive al momento ma anche Aversa e Ottaviano hanno attrezzato organici di tutto rispetto. Il Volley Modica dal suo canto vuole fare bene e non a caso si è affidato ad un tecnico di qualità come Giancarlo D’Amico. La società ha intanto proceduto a tre acquisti. Si tratta del serbo Nicola Lonkar, 24 anni, opposto, il palleggiatore Manuele Alfieri e il giovane libero Alex Aiello.