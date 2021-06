“Inferno Alp”: atleti modicani in Piemonte

Vari

Diciotto atleti modicani tra i migliori alla gara “Inferno Alp” che si è tenuta a Prato Nevoso in Piemonte. Si tratta di una tappa del campionato italiano della Obstacle course racing. I componenti della Csf14 Modica (foto) hanno affrontato tutta una serie impegnativa di prove superando ostacoli artificiali e naturali. Undici in tutto i chilometri affrontati con settecento metri di dislivello, a 2000 metri di quota. Diversi atleti del team modicano sono riusciti a classificarsi nei primi dieci. Un risultato senz’altro di prestigio a fronte del fatto che i partecipanti erano quasi 600. Fanno parte del team atleti di età compresa tra i 14 e ben oltre i 50 anni. Presente all’evento sportivo in Piemonte anche il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, considerato che la Csf14 è affiliata all’ente di promozione sportiva. “Faccio i complimenti a tutti i ragazzi – dice Cassisi – ma soprattutto a coach Francesco Fede che ha creato un box interno per la preparazione e un campo di 1000 metri quadrati pieno degli ostacoli più frequentemente usati in questo tipo di gare e che viene aggiornato costantemente. Abbiamo assistito a delle evoluzioni davvero spettacolari e interessanti. Bravi davvero a tutti perché sono riusciti a concretizzare risultati importanti e a portare in alto, nel contesto di questa disciplina, il nome di Modica e più in generale della provincia di Ragusa”.

“Credo in ognuno dei miei ragazzi – sottolinea dal canto suo coach Fede – sono loro la carica che porta avanti tutto questo movimento ed io non sono altro che il loro collante. Lavorano tutti e tutto il giorno ma la sera sono sempre carichi e costanti negli allenamenti. La parola d’ordine è divertirsi ma diversi di loro hanno grande potenzialità e riescono ad ottenere riconoscimenti personali a livello nazionale e non solo”. Questi gli atleti del gruppo: Francesco Fede, Simona Castronuovo, Tonio Di Stefano, Miriam Fede, Eleonora Toscano, Enrico Buscema, Nicolò Profetto, Vincenzo Giunta, Giovanni Spadaro, Ignazio Cerruto, Alex Trovato, Francesco Lucifora, Concetta Profetto, Carmelo Di Raimondo, Santi Galofaro, Francesco Migliore.