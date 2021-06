Damiano Caruso corre per una medaglia olimpica

Ciclismo

Damiano Caruso (foto) si è rimesso in sella. La scaletta che porterà a Tokyo è già stata fissata dal ciclista ragusana che punta ad una medaglia nella corsa olimpica in programma dal 24 alla 28 luglio nelle sue varie prove. Sull’onda del secondo posto al Giro d’Italia Caruso esce dalla sua sobrietà e dice: “E un’Olimpiade e con una medaglia entri nella storia”. Il ct Davide Cassani punta su Caruso anche perché il percorso olimpico con quasi 5 mila metri di dislivello attorno al monte Fuji si adatta alle sue caratteristiche. Prima di partire per il Giappone Caruso ha comunque due appuntamenti importanti Domenica 20 correrà il Campionato Italiano a Imola, poi il giro di Sardegna dal 14 al 18 luglio. Poi il lungo ritiro a Livigno per prepararsi all’Olimpiade. L’intesa estate di Damiano caruso si chiuderà poi con la Vuelta dove la Barhain Victorious ci sarà. Caruso non correrà per la vittoria finale ma per conquistare qualche tappa e per aiutare il capitano Landa che punta alla vittoria della corsa spagnola.