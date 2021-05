Ragusa Rugby fa festa con Amatori al nuovo stadio

Rugby

E’ festa allo stadio del Rugby. L’occasione offerta dalla partita tra Amatori Catania e Ragusa Rugby (foto) ha segnato il ritorno della palla ovale e l’inaugurazione del nuovo stadio. La struttura di via Forlanini realizzata in erba sintetica, funzionale e dotata di servizi, ha raccolto l’unanimità dei consensi, compresi gli ospiti etnei. “Il campo – ha detto il coach degli etnei, Ezio Vittorio – è uno dei più belli che ho calcato in vita mia. E, siccome la Sicilia spesso soffre dal punto di vista strutturale, questo rinnovamento fa bene a tutto il movimento rugbistico siciliano”. La squadra di coach Andrea Nicita ha vinto per 6-5 la sfida di “Tag Rugby” contro la formazione di Serie A. E’ stato confronto caratterizzato da ritmi altissimi in tutto l’arco dei tre tempi da 15 minuti con cui si è articolata la competizione.

“Il Ragusa Rugby – spiega Luca Tavernese, team manager della Senior Maschile – ha sicuramente saputo mettere in mostra tutte le proprie capacità tecniche, e, altrettanto si può dire, ovviamente, per l’Amatori Catania, la quale ha probabilmente incontrato maggiori difficoltà nell’assenza di contatto e, di conseguenza, nella possibilità di far sentire la propria fisicità e imponenza nel corso della sfida. Ma per noi, che peraltro avevamo una panchina corta, essendo solo in 10, è stato davvero un ottimo test che ha esaltato le nostre qualità, contro una compagine fortissima. Il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale esprime la soddisfazione di tutto il club ibleo: “Speriamo che questo ritorno rappresenti un buon auspicio per tutto lo sport in generale e per il rugby in particolare. Un doppio augurio a noi e all’Amatori Catania, compagine che, per la Sicilia, è un esempio a cui ispirarsi. Obiettivo, come sempre, principale, divertirsi. Il resto conta poco”. Le due squadre torneranno ad incontrarsi sabato a Catania. Si giocherà ancora con modalità Tag rugby o flag rugby. Un gioco privo di contatto, dove gli sfidanti devono indossare all’altezza della vita una cintura di velcro, con due nastri legati. Lo strappo dei nastri, ovvero i tag, da parte degli avversari, è la chiave del gioco in sostituzione del classico contatto. Ovvero, se al giocatore che avanza portando palla viene sottratto il tag dal proprio avversario, l’azione può proseguire solo con il passaggio veloce ad un compagno.