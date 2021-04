Calcio ibleo piange Antonio Privitera

Vari

E’ venuto a mancare nella serata di mercoledì Antonio Privitera (foto), calciatore e allenatore di varie squadre del ragusano. Arrivato a Ragusa negli anni 70’ dal suo Veneto Privitera era centrocampista dai piedi buoni e militò per diversi anni nel Vittoria, per poi andare al Ragusa, al Comiso ed al Pozzallo. Fu chiamato sulla panchina azzurra e verdearancio successivamente. Allenò anche il Modica ed il Pozzallo in Promozione oltre ad essere chiamato alla guida della rappresentativa provinciale degli Allievi e di Terza Categoria. Tecnico ed uomo dai modi gentili si dedicò ai giovani ed apprezzava i calciatori tecnici.