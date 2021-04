Eccellenza torna in campo domenica dopo 5 mesi. “Massimo rispetto dei protocolli”

Calcio, Eccellenza/B

Il calcio siciliano riparte dopo 5 mesi di stop. Era il 25 ottobre quando si disputò l’ultima giornata di Eccellenza. Domenica, tuttavia, non sarà una ripartenza per tutti, perché dalla Promozione in giù sono stati bloccati tutti i campionati. Toccherà dunque riprendere ai due gironi di Eccellenza con sei squadre ritirate nel girone A e 3 nel girone B. Un calendario dunque accorciato con partite di sola andata ed una fase finale con play off tra le prime otto classificate che saranno divise in due quadrangolari, le cui prime due classificate disputeranno le semifinali e la finale. Non sono comunque previste retrocessioni e le società che hanno dato forfait manterranno il titolo di Eccellenza.

Dice il presidente del Comitato regionale Sicilia, Sandro Morgana: “E’ necessario fare due riflessioni. In primo luogo ringrazio le società che torneranno a giocare e raccomando loro il rispetto dei protocolli perché dobbiamo riprendere in tranquillità. In secondo luogo voglio rivolgere un pensiero alle società di quei campionati per i quali non è stato riconosciuto l’interesse nazionale, a tutti quelli che avrebbero voluto giocare ma non potranno. A tutti loro va la mia solidarietà e l’augurio di poterci rivedere presto dentro un campo di gioco, sperando che tutti possano tornare a giocare il prossimo anno in condizioni di serenità. A tutti coloro che tornano in campo auguro un buon campionato”.