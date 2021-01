Circolo Vela Kaucana è il meglio in Sicilia

Vari

Il Circolo velico Kaucana, Cvk, è la migliore scuola vela della Sicilia e tra le cinque migliori nel meridione. L’attestazione della Federazione italiana vela a favore del Cvk è un premio agli sforzi ed all’impegno di questi ultimi anni da parte della dirigenza. L’attività di scuola vela Fiv nella base invernale del porto turistico di Marina è proseguita negli ultimi mesi grazie al fatto che si tratta di sport individuale. Tra l’altro la base invernale offre adeguate garanzie di sicurezza e di continuità degli allenamenti. Fra i partecipanti ai corsi invernali si registra anche una buona presenza di ragazzi delle famiglie straniere che svernano al porto turistico di Marina di Ragusa per cui i corsi rappresentano un ulteriore servizio reso agli ospiti che scelgono la base ragusana.

“I nostri piccoli atleti – sottolineano i vertici Cvk – hanno avuto modo di praticare sport praticamente senza alcun tipo di rischio. Si continua a lavorare con la consapevolezza che dalle scuole vele arriveranno i futuri componenti della nostra squadra agonistica. Le nostre squadre Optimist e Laser stanno operando con notevole intensità e sono intenzionate a presentarsi al via della stagione 2021 con almeno una ventina di atleti. Merito dei nostri istruttori che li stanno seguendo passo dopo passo, consapevoli che, solo attraverso il duro lavoro, si potrà arrivare a concretizzare risultati di un certo spessore. Stiamo, tra l’altro, dandoci da fare per organizzare uno degli appuntamenti di rilievo previsti dall’Associazione Italiana Classe Optimist nel calendario del 2021 con la coppa Aico – trofeo Kinder che si terrà dal 30 maggio all’1 giugno a Marina di Ragusa e che ci vedrà in prima linea sul fronte organizzativo. Sarà probabilmente il primo grande evento a livello nazionale della Classe Optimist che si terrà dopo l’emergenza sanitaria Covid-19 per cui c’è da aspettarsi una grande partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e che potrà rappresentare un grande momento di promozione del territorio in vista dell’imminente stagione estiva”. Sono in fase di organizzazione in primavera e in autunno numerose regate di rilievo regionale delle classi Optimist e Laser nonché il campionato zonale 4.70 che si svolgerà da maggio ad ottobre.