Nei Dilettanti cambia tutto: date, calendario e promozioni. Per i tamponi 100mila euro

Calcio, Dilettanti

“Scelte dolorose ma necessarie”. Il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd), Sandro Morgana, già presidente del Comitato regionale Sicilia, non nasconde le difficoltà delle società del mondo dilettantistico siciliano. “Stiamo soffrendo –dice Morgana- ma registriamo anche tante istanze da parte delle società che vogliono sapere quando si tornerà a giocare”. Sull’argomento Morgana non si sbilancia anche perché non dipende solo dalla Lnd ma dalle decisioni che il Governo assumerà per gestire la pandemia. Dice ancora Morgana: “Per le categorie dall’Eccellenza in giù abbiamo adottato una delibera: dal via libera avranno 15 giorni di tempo per riprendere l’attività, poi spazio ai recuperi nei singoli Comitati regionali. Per le promozioni in serie D stiamo lavorando per individuare i criteri per le seconde classificate e quelli per la Coppa Italia. Garantiremo a tutti parità di trattamento”.

E’ un dato assodato, comunque che il mondo dilettantistico siciliano non potrà ripartire prima di gennaio. E’ probabile la ripresa dei campionati a fine gennaio 2021 con quasi due mesi di ritardo sulla data precedentemente annunciata di inizio dicembre. Per gestire la situazione sanitaria e mettere le società in grado di effettuare tamponi e tenere sotto controllo giocatori e staff il presidente del Comitato regionale, Santino Lo Presti: dice: “Stiamo valutando l’inserimento dei tamponi rapidi anche per i dilettanti, abbiamo messo a bilancio 100 mila euro per questa spesa e rimborseremo le società che hanno già dovuto sostenere spese di sierologici e tamponi”. Le società siciliane dovranno dunque pensare a gestire il lungo periodo di sosta forzata in previsione della ripartenza. Dal punto di vista tecnico servirà praticamente riprendere la preparazione per non incorrere in guai fisici seri anche e per via della stagione fredda e piovosa.