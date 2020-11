Tra Volley Modica e Sabaudia vince il Covid

Volley, A3

Niente da fare. Il Volley Modica non gioca domenica al PalaRizza per la quinta giornata di campionato. L’avversario di turno, il Sabaudia, ha alcuni giocatori positivi ed ha comunicato alla Lega di essere impossibilitato a giocare ed intraprendere la trasferta in Sicilia. Per la terza domenica consecutiva i biancazzurri di coach Peppe Bua sono costretti a fermarsi loro malgrado. Il primo stop è arrivato alla vigilia della trasferta per Galatina, il secondo domenica scorsa perla gara in programma al PalaRizza contro Aversa ed ora è arrivato il terzo rinvio.

Tanta delusione ed amarezza per i dirigenti e gli atleti biancazzurri che erano certi della possibilità di tornare in campo e confermare le buone prove offerte prima con Grottazzolina e poi in casa contro Roma che hanno fruttato tre punti in classifica.. Il campionato rischia a questo punto di avvilupparsi su se stesso a causa delle tante partite che devono essere recuperate e che imporranno un intensa scaletta. LaFederVolley al momento non ha ufficializzato le date dei recuperi e la situazione resta in piena evoluzione e dipendente molto dall’evoluzione della pandemia.