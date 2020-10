Ragusa manda tutti i giocatori a casa. Puma: “Sbagliato ripartire, fermiamo tutto”

Calcio, Eccellenza/B

Tutti a casa. Il Ragusa non ci ha pensato due volte ed ha sciolto i ranghi dopo che il governo ha bloccato per un mese tutta l’attività dilettantistica per arginare l’emergenza Corona virus. La dirigenza azzurra non ha avuto dubbi ed ha dato il via libera ai giocatori in attesa di ulteriori informazioni anche perché il blocco del campionato di Eccellenza potrebbe protrarsi anche oltre. Una situazione molto difficile per una società che nel giro di due mesi si è dovuta fermare due volte avendo avuto giocatori positivi nella sua rosa. Il presidente Giacomo Puma (foto) è amareggiato perché vede svanire il progetto che con tata passione la nuova dirigenza aveva messo a punto.

Dice Puma: “La programmazione per la nuova stagione è risultata tutta sbagliata. Perché invogliare le società a programmare, a pianificare, a compiere, soprattutto, investimenti quando si sapeva che, nella maggioranza dei casi, si sarebbe arrivati a una nuova chiusura? Non è questo un motivo per disincentivare l’affetto che ancora in molti nutrono verso il mondo del calcio? A questo mese di fermo, molto probabilmente, ne seguiranno altri. Chissà quando si potrà riprendere, chissà quando si potrà portare a termine la stagione. Che senso ha avuto tutto questo? Non sappiamo fino a quando durerà tutto questo e non sappiamo indicare una soluzione. Ma certo una ripartenza dei campionati a febbraio non avrebbe molto senso. Cosa si dovrebbe fare? Giocare ogni due-tre giorni? E con quali ripercussioni? E con quale sostenibilità per gli atleti di tutte le squadre? Sì, sarebbe stato decisamente meglio non partire, vivere un anno sabbatico”.