S. Croce: 2 positivi, allenamenti sospesi

Calcio, Eccellenza/B

La pandemia si abbatte sullo sport dilettantistico della cittadina. Due giocatori del Santa Croce di Eccellenza, infatti, in queste ultime ore sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati posti in isolamento. Ovviamente non si conosce l’identità dei due atleti ma si sa solo per certo che non sono santacrocesi. In conseguenza di ciò la società “rende nota la sospensione con effetto immediato di qualsiasi attività sportiva presso lo Stadio Comunale “J.F. Kennedy” e il club si è subito adoperato a trasmettere comunicazione agli enti preposti attivando i relativi protocolli sanitari oltre ad aver richiesto al Comitato Lnd Sicilia il rinvio della gara ufficiale di campionato prevista domenica prossima 25 ottobre contro il Carlentini, che è stata rinviata a mercoledì 11 novembre. In attesa di ulteriori sviluppi, l’impianto sportivo comunale verrà sottoposto a nuova sanificazione”. La conseguenza di ciò quindi, oltre alla sospensione dell’attività agonistica, che riguarda – è bene precisarlo – solo la prima squadra, sarà l’esecuzione dei tamponi a tutti i giocatori che sono stati a contatto con i due positivi, oltre agli allenatori e ai dirigenti che domenica scorsa hanno accompagnato la squadra alla trasferta di Aci Sant’Antonio