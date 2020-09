Calendario D: Marina Ragusa esordio con Licata

Calcio, serie D/I

Esordio casalingo contro il Licata domenica 27 per il Marina di Ragusa. La sfida con i gialloblù apre il campionato di serie D che vedrà i rossoblù ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo. La prima trasferta per il Marina è alla seconda giornata contro il S. Agata di Militello. Ed anche alla terza giornata impegno fuori casa in Calabria contro la Cittanovese. Il Marina ritorna al “Campo” alla 4a giornata contro il Biancavilla. La sfida con l’Acireale, una delle favorite per la vittoria finale è in casa alla 6a giornata, 1 novembre. In trasferta il 6 gennaio, dopo la sosta di fine anno, la gara contro il Messina al “Celeste”. Il campionato si concluderà il 16 maggio ed il Marina ospiterà il Rende.

Nel girone I sono state inserite dieci società siciliane che formano il nocciolo duro del girone. Ci sono poi cinque calabre, Cittanovese, Rende, S. Luca, Castrovillari e Roccella. Rotonda è l’unica società a rappresentare la Basilicata e le due campane, i salentini del Gelbison di Vallo della Lucania e S. Maria Cilento per un totale di 18 squadre. Tra le siciliane le novità sono le neo promosse Dattilo e Paternò ed il ripescato S. Agata di Militello. Della scorsa annata sportiva mancano ben otto società, tra retrocessioni, promozioni e spostamenti in altri gironi. In questo girone mancherà, almeno sulla carta, la squadra ammazza-campionato come è stato lo scorso anno il Palermo e la lotta per la promozione è aperta a tutto vantaggio del campionato. Partono con il favore del pronostico l’Acireale che ha attrezzato una rosa di tutto rispetto e l’Acr Messina.