Olympia Comiso riparte. Preso il pivot Dispinzeri

Basket, serie C

Olympia Comiso si è ritrovata al PalaDavolos (foto) per l’inizio della preparazione al campionato di serie C Silver. Il gruppo è formato da 15 elementi agli ordini di coach Massimiliano Farruggio, del suo vice Alessandro D’Iapico e del preparatore atletico Matteo Vaccaro. Al PalaDavolos presenti anche i volti nuovi del roster come lo svedese Lukas Landgren e Gigi Dispinzeri, ultimo arrivato in casa biancazzurra. Il lungo calatino, 27 anni, 200 cm di altezza, nato a Caltagirone e cresciuto cestisticamente nelle giovanili della Pallacanestro Trapani, ha giocato per tre anni a Gela in C nazionale, poi il passaggio nel 2013 in A2 all’Igea Barcellona prima di approdare l’anno successivo a Patti in C. Una stagione alla F.P. Sport Messina e una divisa fra Manfredonia e Sarno sempre in C tra il 2015 e il 2017. Di seguito il passaggio in serie B a Patti nel 2018 e l’anno dopo sempre in B a Battipaglia. L’ultimo campionato lo ha disputato nella C Gold in Lombardia con il Brescia. Per coach Farruggio un elemento di peso ed esperienza in più che può rafforzare la squadra.

Nel roster ci sono poi i “veterani” Giovanni Occhipinti, Davide Palazzolo, Ernesto Savarese, Andrea Farruggio, Giovanni Pace, Giovanni Desari, Antonio Palazzolo, Sam Turner, Giovanni Di Mauro, Giovanni Vespertino, Massimo Giaccone, Andrea Romeo, Lorenzo Canuto. Sono nove senior, il regolamento ne prevede otto in panchina assieme a quattro under, dai 21 anni in giù.