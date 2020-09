Marina Ragusa nel girone I con calabre e campane. Amichevole con V.Ispica

Calcio, serie D/I

Inizio confermato e girone rinnovato quasi per la metà. La Lega dilettanti ha ufficializzato i nove gironi di serie D ed ha confermato la data di inizio del campionato per domenica 27 annunciando anche che i calendari saranno resi noti entro la settimana. Il Marina di Ragusa è stato inserito nel Girone I insieme ad altre nove società siciliane che formano il nocciolo duro del girone. Ci sono poi cinque calabre, Cittanovese, Rende, S. Luca, Castrovillari e Roccella. Rotonda è l’unica società a rappresentare la Basilicata e le due campane, i salentini del Gelbison di Vallo della Lucania e S. Maria Cilento per un totale di 18 squadre. Tra le siciliane le novità sono le neo promosse Dattilo e Paternò ed il ripescato S. Agata di Militello. Della scorsa annata sportiva mancano ben otto società, tra retrocessioni, promozioni e spostamenti in altri gironi. In questo girone mancherà, almeno sulla carta, la squadra ammazza-campionato come è stato lo scorso anno il Palermo e la lotta per la promozione è aperta a tutto vantaggio del campionato. Partono con il favore del pronostico l’Acireale che ha attrezzato una rosa di tutto rispetto e l’Acr Messina.

Il Marina di Ragusa punta ad una salvezza tranquilla da raggiungere senza affanno. I rossoblù stanno recuperando il tempo perduto per lo stop imposto dal caso Covid che ha interessato un giovane della rosa. I rossoblù hanno sostenuto già due amichevoli contro Palazzolo ed Atletico S. Croce ed incontrano giovedì la Virtus Ispica al “Consales” di Rosolini.