Pro Volley Team: esordio in casa con Arzano

Volley, B1

Esordio casalingo contro i partenopei di Arzano il 7 novembre e prima trasferta il 15 sul proibitivo parquet di Cerignola. Sono questi i primi due impegni di campionato per il Pro Volley Team (nella foto lo staff tecnico). La Fip ha ufficializzato il calendario(al momento provvisorio) e nel girone E trovano posto 5 siciliane, 3 campane, due pugliesi, Reggio Calabria ed Isernia per un totale di 12 squadre.

Le prime classificate (5 squadre) di ciascun girone saranno promosse in A2 Femminile 2021-2022. Si qualificheranno ai play off promozione le seconde classificate. La migliore seconda classificata, come da classifica avulsa della regular season, accederà direttamente alla Fase 2 al termine della quale si conoscerà il nome della squadra promossa in A2. Retrocederanno in B2 femminile le ultime tre di ciascun girone. Il girone di andata si chiude il 30 gennaio 2021 ed il ritorno comincia il 13 febbraio per concludere la stagione regolare il primo maggio.

La valutazione sul girone del direttore generale del Pro Volley Team, Enzo Garofalo è chiara: “ Sarà un torneo molto equilibrato, con le eccezioni di Aragona e Cerignola che a mio parere faranno un campionato a sé. Ci saranno compagini da affrontare molto interessanti contro cui ce la possiamo giocare: mi riferisco ad Akademia Sant’Anna e Torre Annunziata. Così come non sarà facile giocare contro Santa Teresa e Reggio Calabria. Dal terzo al sesto posto la battaglia sarà avvincente, e a questa battaglia noi vorremmo partecipare avendo questa volta tutte le carte in regola”.