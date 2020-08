Volley Modica rinnovato si raduna al completo

Volley, A3

Volley Modica riparte oggi per la seconda stagione in A3. Il raduno si articola in due momenti. Il primo in mattinata in palestra, il secondo più tecnico al PalaRizza che sarà il campo di gioco dei biancazzurri. A dirigere le operazioni il riconfermato Peppe Bua che si ritroverà una squadra rinnovata per una buona metà visto che sono ben sei i nuovi arrivati in casa modicana. La società ha provveduto ad assicurare la migliore sistemazione logistica possibile ed i giocatori hanno apprezzato le premure dello staff.

Nel nuovo Volley Modica ci sono innanzitutto due stranieri, l’argentino Javier Martinez (foto) ed il polacco Slawomir Busch. Nuovi anche Fabrizio Garofolo, Daniele Cuti, Antonino Imbesi e Paolo Battaglia (ma per il giovane opposto avolese si tratta di un ritorno). Confermati il regista Calogero Tulone, Andrea Raso, Vincenzo Nastasi, Antonio Dormiente, Stefano Chillemi e Luca Modica. Coach Bua avrà aadisposzione un mese e mezzo per amalgamare la formazione ed inserire i nuovi al meglio prima dell’esordio in campionato previsto per il 18 ottobre in trasferta nelle Marche per affrontare l’ambizioso Grottazzolina. L’esordio in casa è previsto per la domenica successiva, 25 ottobre, al PalaRizza contro il Roma Volley Club. Il derby siciliano contro Acicastello si disputerà all’ultima di andata sul campo degli etnei il 27 dicembre. Previste due giornate di pausa di fine anno perchè il girone di ritorno comincerà il 10 gennaio mentre il campionato si chiuderà il 28 marzo per poi dare spazio a play off e play out.