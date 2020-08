Pozzallo: respinto ricorso, no alla Promozione

Calcio, Promozione

Tutto confermato. Il Pozzallo potrà iscriversi solo in Prima Categoria. Il direttivo del Comitato regionale Sicilia ha confermato, infatti, l’esclusione del Pozzallo dalla Promozione per il ritardo nel perfezionamento dell’iscrizione . Il bonifico sarebbe dovuto arrivare venerdì 7 ma la società perfezionò la pratica solo lunedì 10 agosto ed è per questo motivo che il Pozzallo si è “giocato” la Promozione dopo avere investito risorse e perfezionato accordi con numerosi giocatori di categoria. Un errore imperdonabile che tarpa le ali all’entusiasmo della tifoseria e della stessa dirigenza che paga un prezzo altissimo per un errore evitabilissimo. La società sta ora ricontattando i giocatori più rappresentativi per conoscere le loro intenzioni rispetto alla eventualità di giocare in Prima Categoria. Solo Frittitta al momento ha detto no alla società azzurra,