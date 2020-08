Virtus Ragusa conferma iscrizione in C

Basket, serie C

Non c’è solo la Virtus Kleb di serie B. La Virtus Ragusa ha confermato l’iscrizione al campionato di serie C Silver che vedrà al via solo squadre siciliane. La società virtussina allestirà una squadra di giovani e giovanissimi per valorizzare i giocatori che negli anni hanno dato linfa all’attività della Virtus. Il campionato di serie C dovrebbe cominciare il 15 novembre e la Fip regionale è alle prese con le iscrizioni e la composizione dei gironi. L’idea è di dar vita a due gironi ma i vertici regionali hanno posto la pregiudiziale di almeno 12 squadre iscritte. Ci saranno molti ripescaggi e l’ipotesi dei due gironi risulta plausibile.

Nel girone Sud dovrebbero trovar posto le due iblee, La Virtus Ragusa e l’Olympia Comiso insieme a Giarre, Basket Acireale,Alfa Basket Catania, Cus Catania, Sport Club Gravina, Adrano Basket, Basket School Gela, e la ripescata ASD Armerina Basket. Una decisione definitiva verrà presa dal consiglio direttivo della Fip Sicilia nella riunione in programma a fine mese.