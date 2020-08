Eccellenza: via il 20 settembre. In Coppa Italia derby Ragusa S. Croce. Possibile ripescaggio Pozzallo

Calcio, Eccellenza

Il campionato di Eccellenza prenderà il via domenica 20 settembre. Il turno di Coppa Italia si giocherà il 6 per l’andata ed il 13 per la gara di ritorno. Il comitato regionale Sicilia ha ufficializzato i due gironi di Eccellenza, ognuno di 16 squadre, e rinviato ogni decisione per i quattro di Promozione. In Eccellenza potrebbe ancora esserci una possibilità di ripescaggio per il Pozzallo, migliore seconda, se il Marsala nel girone A non dovesse perfezionare la sua iscrizione con conseguente spostamento dell’Enna nel girone A che lascerebbe quindi un posto libero nel B da coprire con un ripescaggio. Nessuna sorpresa per il resto con le tre squadre iblee confermate, Ragusa, S. Croce e la Virtus Ispica che ha rilevato il titolo del Rosolini. Ci sono poi 5 catanesi, 4 siracusane, 3 messinesi e l’Enna.

Questo l’elenco completo: Aci Catena 1973, Aci Sant’Antonio, Atletico Catania, Carlentini, Catania San Pio X, Enna, Giarre, Igea 1946, Jonica, Nuova Polisportiva Aquedolci, Palazzolo, Ragusa, Real Siracusa, Santa Croce Camerina, Siracusa e Virtus Ispica. Resi noti anche gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia. Ritorna, come l’anno scorso, il derby tra S. Croce e Ragusa mentre la Virtus Ispica sarà in trasferta all’andata sul campo del Palazzolo. Questi gli accoppiamenti: Aci Catena-Carlentini, Catania San Pio-Aci Sant’Antonio, Enna-Atletico Catania, Giarre-Jonica, Nuova Acquedolcese-Igea, Palazzolo-Virtus Ispica, Santa Croce-Ragusa e Siracusa-Real Siracusa.