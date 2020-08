Virtus Kleb nel girone B. Via il 15 novembre

Basket, serie B

La Virtus Kleb Ragusa giocherà nel girone B di serie B. Sedici in tutto le formazioni di cui 4 siciliane, oltre alla Virtus Kleb ci sono Torrenova, Palermo ed Agrigento: nove sono le lombarde con Varese, Sangiorgese, Olginate, Piadena, Cremona, Bernareggio, Pavia, Vigevano e Crema e tre emiliane, Bologna, Piacenza e Fiorenzuola. Il campionato prenderà il via il 15 novembre. Intanto la Virtus si è assicurata la ottava pedina del roster. E’ Mattia Mastroianni (foto), 26 anni, ala forte di 203 centimetri. Napoletano di nascita muove i primi passi nella sua città natale, quindi, si trasferisce a Chieti, Castelfiorentino, Martina Franca e Falconara. Nel 2016-2017 torna a Napoli in Serie B alla corte di Ponticello ed approda in A2, vincendo anche la Coppa Italia. L’anno dopo resta a Napoli. Nell’estate del 2018 va alla Viola Reggio Calabria, quindi, ad Orzinuovi dove ottiene la promozione in serie A2. L’anno scorso ha giocato in B a Palestrina, team al primo posto fino allo stop. «Approdare in una piazza storica – afferma Mastroianni – significa esser parte di un progetto avvincente. Giocare a Ragusa è stata una scelta che mi responsabilizza. Riportare il basket che conta in questa meravigliosa terra è una sfida che mi motiva”.