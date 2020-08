Modica prende Anania e cerca un portiere

Calcio, Promozione

Il Modica puntella il reparto avanzato con Alberto Anania (foto). La punta, 22 anni, ha maturato esperienze nel Ragusa, nel Rosolini e nel Marina di Ragusa. Il tecnico rossoblù Orazio Trombadore lo ha avuto al Rosolini e sa che Anania, grazie alla sua fisicità, può dare peso e centimetri all’attacco rossoblù. Dice il presidente Michele Zocco: “E’ un giovane modicano di grandi prospettive e di qualità indiscusse. Deve solo dimostrale. Sono fermamente convinto che con l’aiuto dei suoi compagni di reparto più esperti di lui e la sua voglia di dimostrare tutte le sue qualità fisiche e tecniche Anania potrà essere il nostro valore aggiunto e la sorpresa del campionato”. Il direttore sportivo Peppe Riela sta cercando di completare la rosa rossoblù prima dell’inizio della preparazione fissata in sede per martedì prossimo. Mancano ancora un paio di tasselli, un centrocampista ed un portiere e la società conta di chiudere al più presto.

La società ha intanto perfezionato la pratica iscrizione presso la sede del Comitato regionale Sicilia a Palermo ed attende ora l’ufficializzazione dei gironi. Saranno verosimilmente 4 ,come nella passata stagione, ed in quello del Modica ci saranno Pozzallo, Comiso, Vittoria e Scicli per quanto riguarda le iblee.