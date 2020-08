Modica iscritto ma la rosa deve essere completata

Calcio, Promozione

Modica iscritto ufficialmente in Promozione. La società ha perfezionato la pratica presso la sede del Comitato regionale Sicilia a Palermo ed attende ora l’ufficializzazione dei gironi. Saranno verosimilmente 4 ,come nella passata stagione, ed in quello del Modica ci saranno Pozzallo, Comiso, Vittoria e Scicli per quanto riguarda le iblee. Non ci sarà la Virtus Ispica, ammessa in Eccellenza dopo avere rilevato il titolo del Rosolini. La società ha intanto fissato la data del raduno per martedì 11 in sede. Il tecnico spera di potere avere tutta la rosa a disposizione. Per completare l’organico manca un portiere di esperienza, dopo il forfait di Peppe Aglianò ed un centrocampista