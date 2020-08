“Colpo” Idrissou per la Virtus Kleb Ragusa

Basket, serie B

Era il colpo atteso in casa Virtus e molti tifosi quasi non ci credevano ma Karim Idrissou (foto) è tornato a casa. Giocherà nella Virtus Kleb in serie B sotto la guida di coach Bocchino. Idrissou, 20 anni, ala grande di 2 metri, ha iniziato la formazione cestistica alla Virtus Ragusa nel 2016. Nella stagione 2016/17 e in quella successiva veste la maglia ragusana disputando il campionato di serie C Silver e contemporaneamente giocando anche nel campionato U18. Nella stagione 2018-19 si trasferisce in Campania per giocare all’Avellino disputando con la stessa società il campionato di serie A1, serie C Gold e l’Under 18. Nel 2019 si trasferisce a Cento per giocare in serie B fino a gennaio 2020 e successivamente arriva a Lucca sempre serie B ma per l’emergenza sanitaria i campionati verranno interrotti e non potrà scendere in campo. Idrissou riparte ora da Ragusa dove ritroverà Chessari, Salafia, Sorrentino, Ianelli. La società ha perseguito finora l’obbietivo di costituire un blocco tutto ragusano e cercherà ora di assicurarsi un paio di giocatori di categoria nei ruoli chiave per mettere in capo un quintetto competitivo anche in serie B.