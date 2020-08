Pvt con 3 siciliane in B1. Arriva D’Antoni

Volley, B1

Jennifer D’Antoni (foto) completa la rosa del Pro Volley Team Modica. Giovanissima, 18 anni, proviene dal Volley Gela ed è stata convocata per due anni consecutivi al Trofeo delle Regioni. Si tratta di un opposto, mancina, voluta da coach Corrado Scavino per rafforzare la squadra che si appresta a disputare il campionato di B1. D’Antoni rappresenta anche un investimento in prospettiva, visto che la società non guarda solo all’imminente campionato, ma programma le mosse da mettere in atto per il futuro. Per coach Scavino una pedina in più da alternare con le più esperte giocatrici che quest’anno costituiscono un roster competitivo. Intanto la Fipav ha ufficializzato le società ammesse al prossimo campionato di B1. Si tratta di 60 squadre, tra cui la società modicana, insieme ad altre 3 squadre siciliane, Pallavolo Sicilia di Catania, S. Anna Messina e Zuccaro Messina. Le società siciliane saranno inserite nel girone D della B1.