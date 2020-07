Volley Modica rinnovato nel girone blu di A3

Volley, A3

Il Volley Modica giocherà nel girone blu della A3. La Federvolley ha ufficializzato la composizione dei due gironi e le squadre partecipanti. Nulla si sa, invece, sulla data di inizio del campionato. Sono due le squadre siciliane inserite nel girone formato da 11 formazioni come lo scorso anno. Mancano rispetto alla precedente stagione Macerata, Rossano e Leverano. A rappresentare la Sicilia, oltre alla società modicana, c’è anche Saturnia Acireale che ha rilevato il titolo di Leverano. Ci sono poi due marchigiane, Grottazzolina e Volley Pineto in provincia di Teramo, tre laziali, Roma Volley Club, Tuscania Viterbo e Sabaudia. Due le campane Ottaviano e Aversa Academy, Palmi per la Calabria e la pugliese Alessano.

Un girone molto impegnativo innanzitutto dal punto di vista logistico perché le trasferte sono tante e soprattutto scomode per raggiungere in particolare le Marche. Il Volley Modica si presenta con un roster molto competitivo e certamente ben più esperto della passata stagione quando pagò molte volte inesperienza e mancanza di determinazione in campo soprattutto nei momenti decisivi. La società ha intanto ufficializzato il roster formato da dodici elementi sotto la guida del riconfermato Peppe Bua. La rosa di prima squadra è formata da Calogero Tulone, Andrea Raso, Paolo Battaglia, Javier Martinez, Antonio Dormiente, Daniele Cuti, Stefano Chillemi, Vincenzo Nastasi, Slawomir Busch, Antonino Imbesi, Fabrizio Garofolo e Luca Modica.