Pvt sceglie Fabbo come palleggiatrice

Volley, B1

Una giovane palleggiatrice per il Pro Volley Team. E’ Ludovica Fabbo (foto), 176 cm, 17 anni, romana. Fabbo ha cominciato a giocare nel Volleyfriends Tor Sapienza Roma, disputando campionati i giovanili fino all’esordio in B2. Al Trofeo delle Regioni del 2018 il Volley Lazio vince la manifestazione e Ludovica si aggiudica il premio come miglior palleggiatore. Poi il trasferimento in serie C a Novara nel 2018, poi ad Ancona in B2 nel 2019 e quindi al Pvt. Coach Corrado Scavino ha scelto Febbo per affiancare per la più esperiente Sofia Turlà, altro arrivo in casa biancorossa. Il roster del Pvt dovrebbe essere ormai al completo a meno di sorprese dell’ultima ora.