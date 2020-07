Virtus Kleb Rg sceglie Bocchino come coach

Basket, serie B

Il primo atto della Virtus Kleb Ragusa è la nomina di Antonio Bocchino (foto) per la panchina biancazzurra. Una scelta di qualità ed esperienza da parte della dirigenza ferrarese-ragusana che ha preso in mano le redini della società che nella prossima stagione militerà in serie B. Per Bocchino, 56 anni, si tratta di un ritorno a Ragusa visto a soli 21 anni cominciò la sua carriera da tecnico affiancando Ninni Gebbia in B2 e poi ottenendo la promozione in B di Eccellenza. Lunga la carriera di Bocchino fino alla panchina azzurra nel 2003 quale assistente in Nazionale A, nel 2005 ha vinto la medaglia di Bronzo ai Campionati Europei Under 18 di Belgrado ed è stato assistente della Nazionale A ai Campionati Europei in Serbia e Montenegro. Nel 2016 ha vinto il Bronzo all’Europeo Under 18 di Samsun come assistente di Andrea Capobianco. Dal 2017 è Responsabile della Formazione degli Allenatori della Sicilia. Dice il neo tecnico ragusano: “Ritorno in un luogo a me molto caro dopo 23 anni e ho ritrovato la stessa passione e lo stesso entusiasmo di sempre. Sono convinto che questo sia un progetto grande, ambizioso e virtuoso dove in primis i giovani locali possono avere la possibilità di dimostrare le loro capacità umane e tecniche in grado di poter competere a buoni livelli. In me c’è molta curiosità e molta voglia di mettermi subito a lavoro. Poi auspico di vedere tanta gente in questo glorioso palazzetto e affinché questo avvenga è necessario creare un legame forte tra squadra e pubblico.

Soddisfatta la presidente Sabrina Sabbatini: “Siamo molto contenti – afferma Sabrina Sabbatini – che Antonio Bocchino abbia accettato di far parte di questo progetto. Ci serviva un nome importante per rilanciare la pallacanestro maschile iblea e Bocchino incarna pienamente i nostri valori e i nostri ideali. Vogliamo affacciarci al prossimo campionato di serie B pronti e preparati consci di voler fare bene ed esprimere tutte le potenzialità. Avere una guida forte e di esperienza non può che dare solidità e concretezza ad un progetto fortemente voluto dalla gestione iblea con il pieno appoggio dei nuovi soci emiliani. Bocchino rappresenta per noi un punto di inizio solido e radicato”.