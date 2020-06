Virtus Ragusa cerca la B e vuole il titolo di Porto S. Elpidio. Trattativa avanzata

Basket, serie C

Per la Virtus Ragusa la serie B arriva dalle Marche. La trattativa tra Porto S. Elpidio, militante in serie B, e la società ragusana è ormai alle battute finali dopo essere stata avviata ad inizio giugno quando la società marchigiana ha manifestato l’intenzione di disputare la prossima stagione in serie C Silver rinunciando alla categoria superiore per motivi economici. La Virtus Ragusa è pronta a fare il gran balzo e riportare la B in città dopo 14 anni.

Un gruppo di imprenditori ha dato la propria disponibilità a sostenere la società nel suo sforzo di miglioramento. Il progetto c’è ed è credibile sia dal punto di vista finanziario sia tecnico. La Virtus, tra l’altro non rinuncerebbe alla C Silver ma riserverebbe questa categoria per far crescere i proprio giovani. Le due società, ad accordo fatto, dovranno tuttavia attendere il prossimo Consiglio Federale della Fip, in programma il prossimo 6 Agosto, che dovrà ratificare tutte le cessioni dei titoli sono state definite nelle ultime settimane.