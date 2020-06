Volley Modica prende argentino Martinez

Volley, A3

Un opposto argentino per il Volley Modica. E’ Javier Martinez (foto), 25 anni, 191 cm, si impone per la sua prestanza fisica e le doti tecniche. Ha militato due anni in B con Nova Volley Loreto e Inter Volley Foligno, prima di approdare in A3 con la Delta Volley, assaporando l’aria del campionato di serie A. L’atleta è nato sportivamente come palleggiatore, tra le fila della Lube Macerata. Sin da subito ha dimostrato di avere la stoffa dei grandi, cambiando ruolo una volta approdato al Civitanova Marche, ed è esploso definitivamente con la maglia della Nova Volley Loreto, proponendosi come uno dei migliori opposti della serie cadetta nella stagione 2017/2018. Ha migliorato ancor di più le sue qualità nella stagione successiva, vincendo il premio top scorer nel proprio girone con la maglia della Inter Volley Foligno. Per il Volley Modica un innesto di qualità in un ruolo che lo scorso anno non è stato sempre all’altezza.

Il direttore sportivo, Manuela Cassibba, dice “Riponiamo grosse aspettative sul ragazzo. Puntiamo fortemente sulle sue qualità e poniamo piena fiducia in lui come uno dei punti fermi del sestetto del prossimo anno” Dal canto suo Martinez spiega i motivi della sua scelta e gli obiettivi che vuole raggiungere con la nuova squadra: “La Sicilia è un ambiente molto stimolante. Modica poi ha una società giovane e che da poco si misura con palcoscenici così importanti, quindi ha grande voglia di fare e di migliorarsi, questo mi ha dato grandi stimoli.. Sono certo che se lavoreremo a testa bassa regaleremo ai nostri tifosi e a noi stessi grandi soddisfazioni”. La società non si ferma e sta lavorando agli ultimi tasselli per completare la rosa per la prossima stagione. A breve potrebbero arrivare nuovi “colpi” sul mercato.