Nei Dilettanti stop alle retrocessioni. Promosse solo le prime, ripescaggi possibili

Calcio, Dilettanti

Stop alle retrocessioni. Il Consiglio direttivo della Lnd ha deliberato i criteri per concludere i campionati regionali dalla Eccellenza alla Seconda Categoria. Saranno ora i Comitati regionali ad adattare i criteri stabiliti alle singole realtà Il Consiglio direttivo si è espresso per il blocco delle retrocessioni dalla Promozione alla Seconda Categoria soprattutto dove si presenteranno situazioni di vacanza di organico e in presenza di situazioni particolari. Il comitato regionale Sicilia, che si riunirà a breve adotterà dunque le decisioni conseguenti per chiudere la stagione 2019-2020 ed avviare quella nuova. In Sicilia succederà dunque che nei due gironi di Eccellenza saranno promosse in serie D il Dattilo, prima del girone A e Paternò nel girone B. Dovrebbero salvarsi Alba Alcamo (girone A) ed Atletico Catania (girone B), ultime al momento della sospensione del campionato ma sarà il Comitato regionale a decidere nell’ambito della sua discrezionalità. Dalla Promozione salgono in Eccellenza Sciacca (A), Igea (B), Aci S. Antonio (C), Siracusa (D). Sette le promosse dalla Prima Categoria alla Promozione. Nel girone F dove militano le iblee sarà promosso il Mazzarrone. Cinque le promosse dai gironi della Seconda Categoria. Si prevedono, comunque, molti ripescaggi, per via delle annunciate rinunce di molte società e dei vuoti che inevitabilmente si creeranno.