Da lunedì tutti in campo. Via a sport contatto

Tutti in campo. Gli sportivi amatoriali che praticano discipline di contatto possono tornare a fare attività da lunedì. Sarà dunque possibile praticare calcetto, basket, pallavolo e pallanuoto. Il nuovo Dpcm, dieci articoli validi fino al 14 luglio, dà la tanto attesa via libera anche agli sport di contatto, dunque anche a boxe e arti marziali.

Il Dpcm fissa la data del 15 giugno ma lascia poi alle singole regioni di stabilire la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori. In Sicilia, regione in cui la situazione generale è molto tranquillizzante in fatto di contagi e numero di positivi non ci dovrebbero essere problemi e si attende solo che il presidente Musumeci si attenga alle linee guida nazionali. Tirano un sospiro di sollievo i titolari di campetti e strutture sportive che potranno riaprire i battenti e riprendere l’attività. Scaldano i motori in questi giorni anche i praticanti che potranno tornare in campo dopo oltre tre mesi. Prevedibile una intensificazione di tutte le attività sportive in coincidenza con il periodo estivo e la sana voglia di praticare lo sport preferito.