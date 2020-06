Da lunedì 15 via libera a calcetto, basket e volley. Per il ministro Spadafora è possibile

Vari

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora apre agli sport amatoriali e di base, anche di contatto. L’attesa per la ripresa dell’attività agonistica è tanta e le pressioni perché tutto lo sport possa riprendere le attività sono sempre di più. Il ministro ha detto ai microfoni del TG2: “Mi auguro nel prossimo Dpcm si possa aprire tutta la parte dello sport che è ancora ferma, quella amatoriale e di base, dalle partite di calcetto ai saggi di danza. Se la curva del contagio continuerà a scendere credo che tutto ripartirà dal 15 giugno”.

Palestre e campetti potranno così riaprire e lo sport amatoriale potrà riprendere a tre mesi dall’interruzione. Per i tanti appassionati e praticanti una buona notizia anche se poi le singole Regioni dovranno emettere l’ordinanza relativa. In Sicilia non ci dovrebbero essere problemi visto che ricoveri e contagiati sono al minimo. Da lunedì 15, dunque, praticare sport anche di contatto sarà possibile, ordinanza permettendo.