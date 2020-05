Società basket chiedono costi ridotti

Basket, serie C

Sei società della serie C Silver si sono rivolte al Presidente del Comitato regionale Fip Sicilia. Al presidente Riccardo Caruso sono tate avanzate alcune richieste per rendere meno drammatico il futuro delle società alla luce dell’emergenza sanitaria. Tra i firmatari della missiva anche l’Olympia Basket Comiso insieme a Basket School Messina, Basket School Gela, Basket Adrano, Orsa Barcellona e Fortitudo Messina. Le società condividono la decisione di bloccare la stagione alla fine di febbraio ma avanzano tre richieste specifiche. La prima riguarda l’abbattimento dei parametri Nas (premi sulla valorizzazione di giocatori). Inoltre la riduzione del 50 per cento delle tasse gara per la nuova stagione ed inoltre un confronto preventivo con le società sulle date di inizio dei campionati sia a livello senior sia a livello giovanile.

Scrivono i presidenti delle sei società siciliane: “Rimarchiamo quanto sia importante non sottovalutare la portata delle ricadute economiche negative generate dall’emergenza sanitaria in corso per la sopravvivenza del mondo del Basket in generale e per le realtà locali in particolare, e agire tempestivamente per mettere in campo tutte le misure che la FIP sia in grado di promuovere per supportare le proprie Società affiliate”.