Calcio dilettanti chiede una serie D tutta siciliana. Ricetta anticrisi ma non tutti sono d’accordo

Calcio, Dilettanti

La Sicilia calcistica accarezza l’idea di un D tutta siciliana. Diciotto squadre nel prossimo campionato che potrebbero contare su costi dimezzati per trasferte e gestione ordinaria. Per molte società attualmente militanti in D e soprattutto in Eccellenza il progetto è fattibile e sarà proposto agli organismi federali anche se dovrà fare i conti con una riorganizzazione complessiva dei campionati. Bisognerebbe, infatti, ridisegnare tutti i dilettanti a cominciare dall’Eccellenza e possibilmente eliminando una categoria anche alla luce della probabile scomparsa di molte società. Dice Carmelo Licciardello, segretario del Paternò, formazione che sino allo stop dei campionati era imbattuta. “Molte società dilettantistiche potrebbero sparire. Lo scenario non è dei migliori. Ho pensato, dopo aver sentito anche altre società sportive, di valutare la costituzione di un girone siciliano o in alternativa siculo-calabro con le 8 già presenti al suddetto campionato, le formazioni in testa nei due gironi di Eccellenza siciliana più il Giarre, vincitrice della Coppa Italia di Eccellenza più una lista di ripescaggi territoriali con priorità alle seconde dei gironi. Ci sarebbe un abbassamento dei costi del 30 per cento.

Il direttore generale del Ragusa, Francesca Grigorio, è stata tra le prime a lanciare l’idea e ribadisce: ”Perché non puntare su una Serie D tutta isolana, visto che rappresenta il campionato dei siciliani con grandi piazze storiche e grandi città in un momento dove soffriamo nel calcio professionistico? Rappresentano il simbolo dello sport che amiamo. Ho seguito derby appassionati e speciali con un pubblico importante. Io vedo il Paternò, il Giarre in questo campionato, che ha vinto la Coppa Italia e lo merita sul campo. In generale quindi, oltre le otto squadre già esistenti e le formazioni classificate ai primi 4 posti dei due gironi”. Tutto bene dunque? Non proprio perché molti dirigenti puntano l’attenzione sulla solidità e sull’affidabilità dei club che, già in difficoltà potrebbero non garantire una gestione corretta. Nunzio Calogero, dg del Marina di Ragusa, non è pregiudizialmente in disaccordo ma puntualizza: “Le società dovrebbero dare garanzie con una fideiussione per assicurare la corrette regolarità dei campionati. Si può fare, ma attenzione”.