Pozzallo non vuole decisioni a tavolino

Calcio, Promozione/D

Pozzallo attende novità da Palermo e chiede condivisione e rispetto al Comitato regionale Sicilia. La società pozzallese aveva puntato alla promozione in Eccellenza in questa stagione ma lo stop al campionato ha reso vani gli impegni del club biancazzurro che la famiglia Spadola aveva assunto. Il direttore generale del Pozzallo, Gianluca Spadola, dice: “Riprendere il campionato è difficile. Noi saremo vigili e non intendiamo avallare decisioni che vengano prese a tavolino dalla Figc. Se il campionato deve essere chiuso si prescinda dalla classifica e si riparta direttamente dalla prossima stagione. In Promozione mancavano sei gare alla conclusione del campionato ed il Pozzallo era in lotta con Siracusa e Megara per la promozione o un eventuale posto nei play off. La sospensione definitiva del campionato sembra ormai inevitabile perché anche se si dovesse riprendere dopo il 18 maggio si arriverebbe a luglio per chiudere in modo definitivo.