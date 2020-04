Volley ibleo si interroga su futuro campionati

Volley

Quale futuro per i campionati di volley? Le tre società iblee, Volley Modica di A3, Pro Volley Team di B1 e Ardens Comiso di B2 brancolano nel buio. I campionati sono stati chiusi di autorità e l’unica certezza è che si ripartirà in cui hanno militato. Bene per Volley Modica e Pro Volley Team in particolare che erano alle prese con una salvezza problematica mentre l’Ardens Comiso ha chiuso con un quarto posto molto dignitoso. Negli ambienti della pallavolo italiana, tuttavia, cominciano a circolare ipotesi di ristrutturazione dei campionati alla luce della probabile scomparsa di molte società che potrebbero cadere sotto i colpi della crisi.

La Federvolley potrebbe a questo punto pensare ad un ridimensionamento dei campionati eliminando qualche categoria anche e soprattutto per ridurre i costi delle società. Basti pensare che in A3 il Volley Modica deve affrontare trasferte nelle Marche, Lazio, Campania e Puglia con costi e disagi pesanti. In casa del pro Volley Team il presidente Bartolo Ferro manifesta i suoi dubbi e le sue perplessità: “Vorremmo chiarezza dai verti sul futuro dei campionati. Nelle passate stagioni avremo già pensato a programmare il futuro. Ora non è così ma il Pvt onorerà il suo ruolo e darà continuità al suo progetto”.