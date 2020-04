Lnd: rispetto classifiche prima dello stop

Calcio, Dilettanti

Il vice presidente nazionale della Lnd, il palermitano Sandro Morgana, ha detto la sua sulla ripresa dei campionati dilettantistici: “Il nostro intento è tornare in campo: il gioco del calcio è bello proprio per questo, anche se attualmente tutto ciò non sarà possibile. Bisogna avere fiducia e pazienza in attesa che ci venga dato il via per poter riprendere l’attività sportiva. Qualora non si dovesse tornare a giocare non possiamo non tenere conto dello stato dell’arte delle cose e dell’attuale situazione tecnica, ossia delle classifiche odierne. Nessuno dovrà essere danneggiato”. Morgana è consapevole che sarà difficile assicurare il rispetto dei protocolli sanitari così come richiesto dal Governo da parte delle tante società dilettantistiche a corto di risorse e fa trasparire dunque l’ipotesi del rispetto delle classifiche così come maturate prima della sospensione e a promuovere le prime classificate mentre tutto è da decidere per le retrocessioni.

Da parte sua il presidente della Lnd Sicilia, Santino Lo Pesti, ipotizza iscrizioni automatiche per le società che hanno titolo e diritto con rateizzazioni in dieci anni a tasso zero. “Per l’Eccellenza –dice Lo Presti- il pagamento verrebbe dilazionato a 600 euro l’anno”. Lo Presti chiede aiuto al Governo, ma anche un atto di generosità alla Lega serie A. “Serve qualche egoismo in meno -chiosa Lo Presti- e un po’ di generosità in più per aiutare il calcio di base a ripartire”.