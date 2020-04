Ragusa chiede certezze e vuole una D tutta siciliana. Lnd: “Non ci dividiamo, restiamo uniti”

Calcio, Eccellenza/B

Decidere nel più breve tempo possibile. Le società dilettantistiche chiedono risposte al Comitato regionale Sicilia in merito al futuro di campionati per capire se, come, e soprattutto quando si potrà ripartire. La lettera aperta sottoscritta dai presidenti di 12 squadre del girone B di Eccellenza, tra cui Ragusa e S. Croce, è anche una sollecitazione al presidente di Lnd Sicilia, Santino Lo Presti. Il presidente Lo Presti in una sua lettera a tutte le società non dà, almeno per il momento, certezze sul futuro dei campionati e si appella al buon senso. “Questo è il momento della condivisione degli obiettivi – scrive Lo Presti- da perseguire per raggiungere i risultati necessari a salvaguardare le nostre associazioni che rischiano di non poter proseguire, una volta cessata l’emergenza, nell’attività sportiva che riveste un ruolo sociale importante tra le nostre comunità. Guai a pensare distinguo, o peggio ancora divisioni, tra le componenti sportive e, a maggior ragione, tra quelle del calcio che rappresentano un patrimonio in termini di partecipazione, risorse umane ed anche economiche”.

Francesca Grigorio, direttore generale del Ragusa, dal canto suo chiede impegni precisi alla Lnd “Si decida subito -dice- così non va bene perchè bisogna programmare, le società sono in difficoltà e non sanno cosa fare. La lettera dei presidenti è una buona iniziativa e speriamo che abbia una risposta in temi brevi. Personalmente credo che questa emergenza possa essere una buona occasione per ripensare la struttura e l’organigramma dei campionati dilettantistici. Penso, per esempio, che bisognerebbe ridisegnare la serie D, con tutte squadre siciliane per abbattere costi e difficoltà delle trasferte che oggi arrivano fino in Campania. Un campionato tutto siciliano accenderebbe la rivalità, la competizione, l’interesse e consentirebbe un contenimento dei costi”. Il Ragusa, che ha chiuso con un posto nei play off al momento della sospensione, ha “liberato” i propri giocatori che sono ritornati nelle rispettive sedi. Riprendere sarebbe molto difficile anche perché il rispetto delle nuove condizioni igienico sanitarie sarebbe difficile.