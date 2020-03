Virtus Ragusa si ferma. Vicari: “Giusto così”

Basket Sicilia

La chiusura della stagione in corso non è arrivata inattesa in casa Virtus Ragusa. La decisione della Fip che ha bloccato tutti i campionati a livello regionale era praticamente nei fatti. Il presidente della Virtus Ragusa, Alessandro Vicari (foto), fa il punto della stagione partendo dalla delicata situazione che sta vivendo l’Italia attanagliata dalla morsa del coronavirus fino ad arrivare alla chiusura anticipata dei campionati cestistici.

«Era nell’aria, era quello che noi tutti sapevamo che sarebbe potuto accadere ma che, in cuor nostro, non avremmo mai voluto sentire e tantomeno leggere in un comunicato ufficiale. Va dato merito al Presidente Petrucci di essere stato tempestivo nelle scelte che se pur difficili andavano prese senza aspettare l’ultimo momento. In questi giorni tutta l’Italia (e non solo) sta giocando una partita ben più importante e noi dobbiamo fare la nostra parte. A voler essere egoisti sono tanti i quesiti che, cosi a caldo, mi vengono in mente. Perché solo i campionati Regionali? Cosa cambia rispetto ai campionati Nazionali? Non stiamo combattendo la stessa battaglia? E la nostra serie C? Dopo tanti sacrifici, sudore ed investimenti che fine fa? Campionato annullato? Poi a mente fredda analizzo e dico: è giusto così, è solo il primo passo, tra qualche giorno arriveranno gli altri comunicati, fermeranno anche i campionati nazionali, non può essere diversamente anche loro non sono immuni al “corona”. I campionati verranno annullati, è molto dura da digerire, ma sarà così. E allora il pensiero va ai nostri ragazzi, al nostro settore giovanile e ai loro genitori, ai ragazzi della prima squadra, ai nostri allenatori e dirigenti, al nostro pubblico e ai nostri sponsor.

Il comunicato della FIP

La Federazione italiana pallacanestro ha dichiarato chiusa per la stagione in corso tutta l’attività agonistica a livello regionale. Sono interessati i campionati senior a cominciare dalla C, quelli giovanili, di minibasket e 3×3. Il presidente della Fip Gianni Petrucci nel comunicato ufficiale scrive: “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali”.