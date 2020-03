Ufficiale: Fip dichiara chiusa la stagione

Basket

La Federazione italiana pallacanestro ha dichiarato chiusa per la stagione in corso tutta l’attività agonistica a livello regionale. Sono interessati i campionati senior a cominciare dalla C, quelli giovanili, di minibasket e 3×3. Una decisione drastica ma che era nell’aria da parte del presidente della Fip Gianni Petrucci che nel comunicato ufficiale scrive: “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione di Consiglio dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico, ho ritenuto di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività (minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati Regionali”.

Si attende ora la comunicazione ufficiale da parte del Comitato regionale Sicilia che recepirà la direttiva nazionale. Sono direttamente interessate le due squadre iblee militati in serie C Silver. La Virtus Ragusa a 4 giornate dalla conclusione della stagione regolare è prima nel girone siciliano insieme all’Alfa Catania. L’Olympia Comiso è quinta. Tutto da vedere quali saranno gli sviluppi di questa decisione da parte della Fip in termini strettamente sportivi. Di certo c’è il blocco dei campionati che colpisce tutto il movimento cestistico regionale siciliano.