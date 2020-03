Lega Dilettanti ferma il calcio fino al 3 aprile. Dalla D alla terza categoria non si gioca

Calcio

Tutto il calcio dilettanti si ferma. Il comunicato N° 273 a firma del presidente Cosimo Sibilia parla chiaro. L’attività organizzata dalla Lnd sia a livello nazionale (serie D) sia territoriale (campionati regionali) è sospesa con effetto immediato sino a tutto il 3 aprile. Tutti i campi resteranno dunque chiusi, le squadre resteranno ferme in attesa di quello che succederà dal 3 aprile in poi. Si ferma dunque la serie D nel cui girone I milita il Marina di Ragusa sia tutti i campionati dilettanti organizzati sotto l’egida del Comitato regionale Sicilia.

Si tratta dei due gironi di Eccellenza, dei 4 di Promozione ed a caduta dei 7 di Prima Categoria, di 5 di seconda Categoria e di quelli di terza categoria. Le società dovranno prendere atto e comportarsi di conseguenza. Tutto da vedere cosa decideranno di fare, se continuare gli allenamenti anche in assenza di una minima attività agonistica o invece lasciare un periodo di tempo libero ai propri giocatori. Si tratta di ben tre settimane di pausa che si aggiungono a domenica scorsa quando non si è giocato. La decisione della Lnd era attesa dalle società anche se qualcuno aveva ipotizzato la disputa delle partite a porte chiuse. Così non è stato perché il blocco sarà totale e riguarderà tutto il movimento dilettantistico.