Il calcio si ferma in Sicilia. Domenica non si gioca a tutti i livelli. Rinviate anche le gare di serie D

Calcio

Il calcio si ferma. Domenica non si gioca in Serie D e in tutti i campionati dilettanti. Le decisioni del Comitato regionale Sicilia sono diffuse attraverso il comunicato 335 con il quale si regola tutta l’attività agonistica calcistica in Sicilia. Il Comitato ha pertanto sospeso l’attività agonistica da venerdì fino a lunedì quando si terrà una riunione del Consiglio direttivo di Lega. La sospensione si è resa necessaria per consentire alle società di organizzarsi al fine di assicurare la tutela dei propri tesserati grazie ai controlli che dovranno essere predisposti insieme al personale medico per contenere il rischio di diffusione del virus. Il provvedimento riguarda tutta l’attività giovanile Regionale e Provinciale. Analogo provvedimento era stato preso dalla Lnd di serie D che ha rinviato a data da destinarsi tutte la partite della decima giornata di ritorno in calendario domenica. Come si legge nel comunicato ufficiale “La decisione del Dipartimento Interregionale ha disposto anche l’annullamento dei recuperi programmati dall’11 marzo all’1 aprile (un nuovo calendario sarà comunicato la prossima settimana) e segue le indicazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo in merito al contenimento della diffusione del coronavirus”. Nello specifico si è considerato che, vista l’imminenza delle gare, le associazioni e le società sportive non avessero il tempo tecnico necessario per effettuare i controlli ai propri tesserati. Non si giocherà dunque all’Aldo Campo la gara tra Marina di Ragusa e Castrovillari. Non giocherà neppure il Ragusa impegnato, da calendario, sul campo del San’Agata ed il S. Croce in trasferta ad Acicatena. Fermi anche Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria oltre a tutte le gare dell’attività giovanile.