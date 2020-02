Virtus Eirene non gioca. Stop ai campionati

Basket, A1

Non si gioca giovedì la partita interna contro la Battipagliese. Il blocco del campionato deciso dalla Lega Basket per l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutta l’attività agonistica e di conseguenza i campionati. Difficile a questo punto che si disputi anche la partita di martedì 3 contro Costa Masnaga nel lecchese così come la successiva contro S. Martino di Lupari al PalaMinardi. La situazione è tutta in divenire ed il campionato rischia un vero e proprio ingorgo per la presenza di ben otto formazioni tra Veneto, Lombardia e Piemonte. A rischio anche la disputa della Final Eight a Lucca nella prima settimana di Aprile se le limitazioni introdotte sugli eventi sportivi dovessero permanere.

Coach Recupido dovrà riprogrammare insieme allo staff tecnico l’attività della squadra per non far perdere il ritmo gara. Intanto a Vigarano le biancoverdi hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Dice coach Recupido: “Abbiamo giocato bene, sia in attacco che in difesa, le ragazze sono scese in campo determinate e concentrate, con un bell’atteggiamento. Ogni tentativo di rientro di Vigarano è stato subito smorzato e c’è stata senza dubbio una buona prova di squadra. L’obiettivo adesso è quello di mantenere questo atteggiamento nelle prossime partite e acquisire più fiducia reciproca e più fluidità”. Altro dato positivo è il recupero totale di Ify Ibekwe che ha giocato 21’ e realizzato 11 punti. La giocatrice verrà buona per il finale di campionato dopo il lungo stop che ha osservato e consente al tecnico di variare schemi e formazione.