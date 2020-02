Volley Modica determinato vuole finire bene

Volley, A3

Tre partite alla fine e play out ormai sicuri. Il Volley Modica si prepara alla fase finale della stagione regolare con la consapevolezza di avere tutte le possibilità di potersela giocare. I biancazzurri sono a quota 14 in classifica, con Leverano a 7 e praticamente retrocesso in B1. La squadra di Peppe Bua può tentare ancora di agganciare Sabaudia che è a 17 punti ma ha giocato una partita in meno. Aggancio difficile dunque perché Modica deve affrontare in trasferta la capolista Grottazolina, poi affrontare in casa l’ostico Ottaviano e chiudere con Roma Volley Club in trasferta. La società è preparata a questo esito del campionato ed il tecnico approfitterà delle tre gare in programma per preparare al meglio la squadra. Il Volley Modica affronterà una delle squadre che andranno ai play out nel girone A ed è probabile che sia una tra Cuneo e Fano. L’intenzione è di mantenere la A3 anche per il prossimo campionato ma la strada sarà dura. Intanto domenica non si giocherà pervia del blocco dei campionati deciso dalla FederVolley per l’emergenza Coronavirus. Annullata dunque la trasferta nelle Marche il tecnico Peppe Bua terrà sotto pressione i suoi giocatori con ulteriori sedute di allenamento.