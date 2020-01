Final Eight: no a Ragusa, si gioca a Lucca

Basket, A1

No a Ragusa, sì a Lucca. La Lega Basket femminile ha scelto la sede della Final Eight ed ha cambiato anche le date ma sulla disputa della finale nel capoluogo toscano non è ancora una certezza.Una gran confusione da parte della Lega Basket che ha messo in subbuglio tutto il mondo della serie A1. E’ stata una mini rivoluzione quando ormai tutto sembrava propendere per il PalaMinardi come sede della finale di Coppa e per il primo fine settimana di marzo come data per la disputa delle gare.Si giocherà, invece, sul parquet del PalaTagliate esattamente un mese dopo rispetto a quanto ufficialmente comunicato, ovvero il primo fine settimana di Aprile.

La società toscana si è premurata tuttavia a diffondere una precisazione attraverso il suo sito ufficiale: “La variazione di data comporta infatti la verifica di disponibilità dell’impianto che ci era stato riservato per la precedente data. Prenderemo contatto con la competente funzione della Amministrazione Comunale per provare a confermare la candidatura”. Se Lucca dovesse confermare cambieranno, di conseguenza, tre date del campionato: la nona giornata di ritorno sarà il 4 Marzo Ragusa contro Costa Masnaga in trasferta), la decima di ritorno l’8 Marzo (S. Martino Lupari in casa 9 mentre la 13ma giornata (ultima di campionato) si giocherà l’8 Aprile (Ragusa in casa contro Broni.

Non cambiamo gli abbinamenti della Final Eight:

Gara 1 VIRTUS EIRENE RAGUSA vs PALL. VIGARANO

Gara 2 FAMILA WUBER SCHIO vs USE SCOTTI ROSA EMPOLI

Gara 3 UMANA REYER VENEZIA vs ALLIANZ GEAS

Gara 4 GESAM GAS&LUCE LUCCA vs FILA SAN MARTINO