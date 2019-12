Volley Modica al PalaRizza, Pvt nelle Marche

Volley, A3

Il Volley Modica saluta i propri tifosi al PalaRizza per l’ultima partita dell’anno (domenica alle 18). I biancazzurri affrontano il Roma Volley per la penultima di andata ed osserveranno il turno di riposo per il periodo natalizio come previsto dal calendario e ritorneranno in campo il 5 gennaio contro Tuscania in trasferta a Viterbo. Il sestetto di coach Bua è reduce dalla sconfitta esterna contro Ottaviano ed ha bisogno di vincere per uscire dalla zona play out ma i laziali sono un osso duro. Gli ospiti hanno il doppio dei punti (15) del Volley Modica (7)) ma i biancazzurri (che giocheranno in maglia nera per ricordare Antonio Aurnia) non possono andare tanto per il sottile.

Volley, B1

Il Pro Volley Modica sarà, invece, impegnato nella difficile trasferta sul parquet di Francavilla. La trasferta nelle Marche contro il Tenaglia Altino è difficile visto che le locali sono squadra di mezza classifica ed hanno totalizzato 16 punti. Il Pro Volley tema è tuttavia rinfrancato dalla vittoria contro Palmi e vuole dare continuità.