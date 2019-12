Virtus Ragusa Futsal eliminato in Coppa Divisione

Futsal, A1

Vittoria in campionato ed eliminazione in Coppa. La Virtus Ragusa Futsal fa bene contro il fanalino di coda Vip Tombolo che ha battuto al PalaMinardi per 4-2. Le ragusane salgono a quota 13 punti in classifica quando manca una partita al termine del girone d’andata ed hanno buone possibilità di salvezza. Di diverso segno l’impegno infrasettimanale per il terzo turno della coppa di Divisione.La Virtus Ragusa esce al terzo turno della coppa di Divisione. Dopo avere superato prima il Castellammare e poi il Real Praeneste, le giallonere si sono fermate sul campo della Lazio dove hanno perso per 8-2. Sono andate a segno Pegue e Pernazza ma la formazione ragusana alla fine si è dovuta arrendere.

“Anche se all’inizio del primo tempo – dice Filomena Othmani (foto) – abbiamo fatto una buona prestazione. Purtroppo ci è mancato il giusto atteggiamento, quello che non è mancato a loro”. La Virtus sarà impegnata sabato nell’ultima del girone d’andata sul campo del forte Salinis in programma. “Andremo a giocare contro il Salinis e non sarà facile – prosegue Othmani – Anche se di fronte abbiamo le campionesse d’Italia, noi ce la metteremo tutta, daremo anima e cuore, anche perché ci giocheremo l’accesso alla coppa Italia, e lotteremo per una buona pozione in campionato”. Dopo il match di sabato seguirà il “rompete le righe” per la pausa natalizia, con il campionato che riprenderà il 19 gennaio quando la Virtus riceverà in casa il Real Grisignano nella prima giornata del girone di ritorno.